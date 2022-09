Ministers doen aangifte tegen FvD’er om tweet met nazivlag

De zaak draait om een bewerkte foto die Van Houwelingen vorige week op Twitter heeft gedeeld. Op de oorspronkelijke foto hijsen de ministers een vlag met de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Maar in de variant die de FvD’er deelde, was dat een nazivlag geworden.

Daarom doen de ministers nu, als personen, aangifte tegen Van Houwelingen. Dat kon pas nadat ze het in de ministerraad hadden besproken. „Wij vinden dat we hier een grens moeten trekken”, zegt Van Gennip. „Er zijn grenzen in Nederland van hoe je met elkaar omgaat en die zijn wat ons betreft overschreden.”

Minister Kuipers zegt wel te hebben overwogen het incident te laten passeren, om er niet te veel de schijnwerpers op te zetten. „Maar tegelijkertijd zijn er voor ons als persoon bepaalde grenzen. Het ging om een tweet waarbij je geassocieerd wordt met het hijsen van een swastika-vlag, een vlag die voor heel veel Nederlanders heel nare herinneringen oproept. Dat is iets waar je niet mee geassocieerd wil worden.”

Van Houwelingen zelf heeft de tweet ook alweer verwijderd. Hij schrijft deze week op de site van FvD dat zijn actie ’misschien’ wel ’ongepast’ en ’onhandig’ was: „Gezien de onzinnige ophef die erop volgde, had ik het waarschijnlijk beter niet kunnen doen.” Om daaraan toe te voegen dat ’een vergelijking met de hamer-en-sikkelvlag van het communisme’ misschien ’accurater’ was geweest dan de nazivlag.