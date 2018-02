Verdachten dodelijke ruzie filmfestival vrij

De vrijgelaten mannen zijn een 37-jarige Hagenaar en een 27-jarige Schiedammer. De hoofdverdachte is een 37-jarige Rotterdammer. Zij werkten als beveiligers bij een feest in de Rotterdamse Schouwburg eind januari. Daar zouden ze ruzie hebben gekregen met de 32-jarige Jip Jurg. Die ging na de vechtpartij naar huis en stierf ruim een dag later aan inwendig letsel.

Bekijk ook: Weer twee arrestaties na fatale vechtpartij