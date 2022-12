Vrouw overreden door eigen auto tijdens uitlaten van hond in Baarn

Ⓒ Caspar Huurdeman

Baarn - Een vrouw die een hond aan het uitlaten was is donderdagmiddag gewond geraakt toen ze onder haar eigen auto terecht kwam op de Amsterdamsestraatweg in Baarn. Een traumateam per helikopter was ter plaatse om te assisteren.