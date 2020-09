Biden én Trump springen om een ’October Surprise’

De aanhangers van Trump staan als één man achter de president. Onthullingen of niet. Ⓒ foto EPA

Washington - In een nu al bizarre en tumultueuze verkiezingscampagne vol beschuldigingen en onthullingen is de vraag: komt er nog een ’October surprise’? Dat is een Amerikaanse term voor zulk opvallend nieuws dat het vlak voor de verkiezingen de uitslag van die volksraadpleging kan veranderen.