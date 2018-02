Cyberaanvaller (18) Belastingdienst en bank opgepakt

De arrestatie vond vorige week donderdag plaats, maar werd maandag door de politie bekendgemaakt. Toen de jongen, Jelle S., in beeld kwam na een aanval in september op Bunq, bleek hij achter meerdere zogenoemde Denial-of-Service (DDoS)-aanvallen te zitten. Bij zo’n aanval worden talloze met een virus besmette computers tegelijkertijd aangezet te surfen naar een website, die vervolgens onder de drukte bezwijkt.

DDoS-aanvallen

Bij de aanhouding is ook de woning van S. doorzocht. Hierbij is zijn computer samen met andere digitale gegevensdragers in beslag genomen voor nader onderzoek. S. wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij wordt naast aanvallen op De Belastingdienst en Bunq ook gelinkt aan het platleggen van de website Tweakers en internetaanbieder Tweak.

De Team High Tech Crime (THTC) van de Landelijke Eenheid onderzoekt daarbij of S. betrokken is bij de serie DDoS-aanvallen van vorige week op ING, ABN Amro, Rabobank en de Belastingdienst.

Hulp

Techneuten van Bunq, Tweakers en veiligheidsbedrijf Redsocks krijgen door de politie de eer voor het vinden van de jongen. „Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek”, zegt THTC-hoofd Gert Ras. „Met deze aanhouding laten we zien dat personen die DDos-aanvallen plegen, niet ongestraft blijven.”