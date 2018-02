Cyberaanvaller (18) Belastingdienst en bank opgepakt

De 18-jarige jongen uit Oosterhout werd donderdag opgepakt in verband met de cyberaanvallen op de Bunq Bank, de Belastingdienst, en de sites Tweak en Tweakers van vorige week. Met zijn arrestatie kwam een einde aan een hele reeks DDoS-aanvallen op Nederlandse instellingen, banken en websites. „Dat zegt niet alles”, zegt Ras, maar hij geeft toe dat het te denken geeft.

De politie onderzoekt of de jongen alleen handelde en of hij inderdaad verantwoordelijk is voor de hele reeks cyberaanvallen die Nederland teisterde. „We houden er rekening mee dat hij niet alleen handelde”, zegt Ras daarover. Van een verband met een staat is niet gebleken, zegt hij. Oftewel: niets wijst erop dat de jongeman banden had met Rusland of een ander land.

Daarmee reageert hij op berichtgeving in verschillende media dat de aanvallen die sites van bijvoorbeeld ING, Rabobank en DigiD platlegden, uit Russische of Iraanse hoek zouden komen. In De Telegraaf signaleerden experts dat de aanvallen opvallend kort volgden op de onthulling dat de AIVD geruime tijd meekeek met Russische hackers en zo de Amerikaanse inlichtingendiensten kon inseinen toen er een cyberaanval werd gelanceerd vanuit Rusland.

Ouderlijk huis

De jongen werd in het huis van zijn ouders opgepakt en zat op dat moment achter zijn computer, zegt Ras. Of hij op heterdaad is betrapt, wil hij niet zeggen. Ook wil hij niet kwijt wat de jongen als verklaring gaf voor de cyberaanvallen. Er was geen sprake van chantage van de banken, zegt Ras.

De jongen kwam vorig jaar september al in beeld bij de politie vanwege aanvallen op de Bunq Bank.

De aanvallen die anderhalve week geleden begonnen waren ongekend heftig. „Sinds 2013 hebben we in Nederland niet meer zoiets meegemaakt. DDoS-aanvallen zijn van alle dag, maar dit was echt zwaar geschut”, zegt Ras.

De aangehouden jongeman kan mogelijkerwijs jaren de cel in draaien voor de cyberaanvallen. Op een van de delicten waar hij van wordt verdacht staat een celstraf van mogelijk zes tot maximaal 15 jaar. „Dat laatste is als er levens in gevaar kwamen. Daar lijkt hier geen sprake van, maar zes jaar is reëel. Dit is het kattenkwaad ver voorbij.”