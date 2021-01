Oplichters langs de deuren om ouderen te laten betalen voor coronavacccin

Ouderen boven de 85 jaar ontvangen deze week een uitnodiging om zich te laten vaccineren. Mensen in de leeftijd van 85 tot 90 jaar krijgen een uitnodiging per post van het RIVM. Met alle 90-plussers nemen huisartsen persoonlijk contact op. „Wij nemen geen contact op met ouderen over het vaccineren en komen ook niet bij mensen thuis”, schrijft de GGD op haar website.

’Altijd gratis’

Artsen die werkzaam zijn in de regio zijn inmiddels op de hoogte gesteld om extra alert te zijn op deze praktijken. Ook benadrukt de gezondheidsdienst nog een keer dat vaccinatie door de GGD altijd gratis is.

De GGD is inmiddels begonnen met het vaccineren van de eerste mobiele, thuiswonende 90-plussers.