Erik de Zwart in recordtijd rond wereld: 57 uur in vliegtuigen en op luchthavens

Hij deed dat samen met de Noorse avonturier Gunnar Garfors en internettycoon Ronald Haanstra. Ze begonnen hun wereldreis begin februari in Australië en keerden daar binnen 57 uur via vijf andere continenten terug. Ze waren 9,5 uur sneller dan het oude record uit 2004 en azen op een vermelding in het Guinness Book of Records. Dat moet de tijd nog certificeren.

De drie vrienden kozen de route Sydney, Santiago, Panama, Madrid, Algiers, Dubai, Sydney. Ze vlogen met Qantas, Copa, Iberia en Emirates. ,,We zaten 57 uur non stop in vliegtuigen en op luchthavens, maar het is gelukt. Dat geeft veel voldoening. Vorig jaar lukte het niet, omdat we vier minuten te laat waren voor onze laatste vlucht. Dat was balen. Daarom deden we nu nog maar eens over”, aldus De Zwart.

De monsterreis met gewone lijnvluchten was volgens hem erg vermoeiend, maar de moeite waard. ,,Een jongensdroom is voor ons uitgekomen. Onderweg hadden we veel lol. We willen ook mensen inspireren om onze mooie planeet te ontdekken en vooral ook eigen grenzen durven te verleggen.”

De Zwart, Haanstra en Garfors vlogen ruim 43.000 km met een gemiddelde snelheid van 750 km/u inclusief overstappen. Ze haalden in sociale media geld op voor het goede doel: schoon water technologie voor ontwikkelingslanden.