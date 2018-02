Ophef over kandidaat-raadslid Forum voor Democratie

Türkmen pleitte vorig jaar voor het afhakken van geslachtsdelen en handen. „Wat zal ’t effect toch zijn?”, was de vraag die ze in dezelfde tweet verzond. In 2015 vroeg ze zich onder andere af, na de arrestatie van een Franse radicale moslim, of ’direct ophangen de remedie tegen radicalisering’ is. „T klinkt akelig# weet geen oplossing meer voor groeiende gevaar tov EU vrijheid’”, viel er te lezen.

Gisteren plaatste Türkmen het bericht ’Weg @markrutte & Merkel! Samen met jullie multiculturele, vooral de antiwesters&antisemitisch&beestachtig islamisering cultuur. Achter de tralies deze tuig met droog brood en water zonder uitkering. Maak de uitzondering en voer de zwaardere straffen in hun eigen beesten taal.”

Verwijderd

Intussen heeft Türkmen, nadat AT5 in het verleden was gedoken, haar Twitter-account en vele honderden berichten verwijderd. Volgens Türkmen heeft ze de berichten op ’persoonlijke titel’ verstuurd.

Ze schrijft in een verklaring: „De inhoud van betreffende tweets betreur ik, en ik heb deze dan ook verwijderd. Ik reageerde te fel, onder andere door mijn persoonlijke ervaringen met intolerantie en onvrijheid in mijn geboorteland. Ik betreur de ontstane ophef en vertrouw erop dat door het verwijderen van de tweets -en het nadrukkelijk afstand nemen van de inhoud ervan- ik dit achter mij kan laten.”