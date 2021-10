Podcast met Wierd Duk ‘Emoties rond corona-berichtgeving begrijpelijk, maar te emotioneel’

Hoe diep de frustratie bij veel mensen zit wegens de in hun ogen ‘eenzijdige’ berichtgeving over de coronacrisis, merkte verslaggever Wierd Duk deze week bij een bijeenkomst in Leiden. Hier werd een bundel gepresenteerd waarin 17 auteurs uit allerlei vakgebieden hun bedenkingen formuleren tegen het corona-beleid van het kabinet. Duk werd als enig aanwezige vertegenwoordiger van de media nogal woest aangesproken op de ‘partijdige journalistiek’. ,,Opmerkelijk toch dat mensen die op een hoog intellectueel niveau opereren zo emotioneel op mij kunnen reageren”, zegt Duk in een nieuwe aflevering van de podcast Het land van Wierd Duk.