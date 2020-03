Persconferentie kabinet na crisisberaad

Onze verslaggever Leon Brandsma houdt het voor u bij via Twitter (zie onderaan dit artikel)

Afgelopen weekend zijn er achter de schermen meerdere opties besproken. Zo ligt er een scenario klaar voor sluiting van alle gewone winkels. Supermarkten en apotheken mogen dan wel geopend blijven. Een andere optie is een nationaal samenscholingsverbod. Groepen mensen mogen dan niet meer bij elkaar komen, wie dat wel doet riskeert een boete. Of deze maatregelen dinsdag in gaan, moet duidelijk worden op de persconferentie.

De afgelopen dagen is er veel ophef geweest over mensen die zich niet aan de sociale afstandsregels houden. De roep om nieuwe maatregelen is daardoor toegenomen. Artsen en deskundigen hebben Den Haag bijvoorbeeld opgeroepen om snel strenger op te treden.

De zogeheten Ministeriële Commissie Crisisbeheersing is om 17.00 uur begonnen op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Naast premier Rutte zijn onder anderen ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), De Jonge (Volksgezondheid), Koolmees (Sociale Zaken), Wiebes (Economische Zaken), Bijleveld (Defensie) en de nieuwe minister voor Medische Zorg Martin van Rijn aanwezig.