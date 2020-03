Samenkomsten tot 1 juni verboden

Onze verslaggever Leon Brandsma houdt het voor u bij via Twitter (zie onderaan dit artikel)

Samenkomsten worden tot 1 juni verboden en er geldt geen ondergrens meer voor 100 personen. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) geeft burgemeesters de ruimte om groepsvorming te verbieden en kunnen locaties zoals stranden en parken sluiten. Boetes kunnen oplopen tot 400 euro voor particulieren en 4000 euro voor bedrijven.

De regels voor groepsvorming worden aangescherpt. Wie met drie of meer mensen niet op anderhalve meter uit elkaar blijft kan problemen krijgen met handhavers. Huishoudens vormen een uitzondering. Ook jonge kinderen mogen met elkaar blijven spelen. Premier Rutte verwacht dat alle gemeenten maandagavond besluiten om dit te gaan handhaven. „Dit is in feite een intelligente versie van een lockdown om kwetsbare mensen te beschermen”, zegt de minister-president. De volgende stap is een volledige lockdown, maar is volgens Rutte nu nog niet nodig.

De gewone winkels mogen wel geopend blijven, maar ze moeten verplicht verscherpt deurbeleid voeren. Zo moeten winkels posters ophangen met corona-instructies en mogen niet te veel mensen in de supermarkt betreden. Zaken die zich daar niet aan houden kunnen worden gesloten.

Forse boetes

Grapperhaus waarschuwt voor de gevolgen: „Het worden voor Nederlandse begrippen forse boetes.” De justitieminister hekelt het feit dat niet iedereen op 1,5 meter van elkaar blijft: „Het gros van de mensen begrijpt het, maar afgelopen weekend moest de politie er toch aan te pas komen om mensen weg te sturen. Het is een slordige, laconieke en associale manier van met elkaar omgaan. Gebruik je gezond verstand!”

De minister roept op om zoveel mogelijk alleen naar buiten te gaan, ook voor een ommetje. Thuis worden mensen opgeroepen om met ten hoogste drie mensen bij elkaar op bezoek te gaan en ook dan op anderhalve meter afstand te blijven.

Minister De Jonge (Volksgezondheid) kondigt nieuwe maatregelen aan voor beroepen waar mensen dicht op elkaar werken. Zo worden kappers en nagelstudio’s gevraagd om de deuren te sluiten. De quarantaineregel wordt aangescherpt: als een gezinslid koorts heeft, blijft iedereen thuis.