ING mag rekeningen ’boodschappenjongen van Holleeder’ opheffen

Huidarts Frans de Mari, naar eigen zeggen ’gespecialiseerd in cosmetische chirurgie en soa’s’, kwam enkele jaren geleden in het nieuws doordat Theo Heuft, voormalig eigenaar van seksclub Yab Yum, hem in De Telegraaf een ’boodschappenjongen van de onderwereld’ noemde.

In de jaren negentig had De Mari als taak de prostituees bij de beruchte seksclub te controleren op allerlei ziektes. Hij kwam zodoende in contact met zware penoze. „Hij verrichtte tegen flinke betaling allerlei hand-en-spandiensten voor Klaas Bruinsma die toen vastzat”, vertelde Heuft. Later berichtte Elsevier over banden tussen De Mari en Willem Holleeder en meldde Het Parool dat hij zelfs de huur voor Holleeder betaalde.

Geldopnames

Voor ING was de maat vol toen vervolgens het Openbaar Ministerie bij de bank afgifte vorderde van rekeningafschriften van de door De Mari aangehouden rekeningen. Na een eigen onderzoek naar de handel en wandel van de rekeninghouder wilde ING van hem weten waarom hij in zeven jaar maar liefst 683.000 euro contant had opgenomen van zijn bankrekeningen, met vaak meerdere opnames per dag, variërend van vijfhonderd tot duizend euro.

Het antwoord van de arts dat hij dat geld gebruikt had voor de aankoop van ’antieke bouwmaterialen en zeldzame interieurstukken voor zijn twee huizen in Frankrijk’, maar daar geen bewijzen van had, stelde de bank niet gerust. Daarom kondigde ING in 2020 aan de relatie met De Mari te beëindigen. Via een kort geding wist de arts de bank echter terug te fluiten. De rechter was het met de bezwaren van De Mari eens, en verbood ING om zijn rekeningen op te heffen.

ING legde zich hierbij niet neer en stelde de dermatoloog afgelopen jaar aanvullende vragen over weer nieuwe opnamen van grote sommen contant geld. Daarop kreeg de bank geen antwoord, waardoor de arts opnieuw te horen kreeg dat zijn rekeningen zouden worden beëindigd.

’Voldoende belang’

Dit keer leverde een gang naar de rechter hem niks op. ING stelde tijdens de behandeling van de zaak dat de opgenomen contante bedragen mogelijk werden gebruikt voor het financieren van criminele activiteiten. Het verweer van De Mari dat hij criminelen uitsluitend als arts heeft behandeld en het geld afkomstig was van ziektekostenverzekeraars, en dus een legale herkomst had, wordt door de rechter genegeerd.

De ongebruikelijke cash opnamen van zijn zakelijke rekening, het ontbreken van aankoopbewijzen voor bouwmaterialen in Frankrijk en aanhoudende onduidelijkheid over de huurbetalingen voor Willem Holleeder zijn volgens de rechtbank van voldoende belang voor ING om de relatie met De Mari te beëindigen. Hij beschikt bovendien nog over een bankrekening bij ABN Amro en bij een Franse bank, zodat hij ook zonder ING-rekening kan blijven bankieren.

De advocaat van De Mari was woensdag niet bereikbaar voor commentaar. Het advocatenkantoor waar hij tot voor kort werkzaam was, laat weten dat er geen hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank is ingesteld.