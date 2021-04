Vier jaar cel voor Kees M. na het in coma trappen van sekswerker

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden acht jaar cel voor Kees M., van wie vaststaat dat hij last heeft van zwakbegaafdheid, adhd en verminderde toerekeningsvatbaarheid.

Tijdens de rechtszaak maakte Kees M. duidelijk zichzelf als slachtoffer te zien van het samenzijn met Duna op 1 maart 2020. Bij elkaar was hij bijna tien uur bij haar, eerst in de peeskamer en later bij haar thuis. Hij ging in die tijd meerdere keren naar een pinautomaat om voor Duna geld te halen, maar hij kreeg niet waarvoor hij was gekomen: seks.

Grote plas bloed

In plaats van dan maar te vertrekken, verviel Kees M. in razernij en sloeg en schopte hij Duna totdat zij hard snurkend in een grote plas bloed lag. Hij belde tweemaal 112. De eerste keer was hij vooral bezig met zijn eigen lot, namelijk dat hij zichzelf moest aangeven; pas in telefoontje twee had hij de tegenwoordigheid van geest om aan te geven dat er iemand zwaargewond is.

Agenten troffen Gabriela Duna in betreurenswaardige toestand aan. Zij reageerde nergens meer op. De moeder van een piepjonge dochter werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondanks meerdere operaties sindsdien nooit meer aanspreekbaar geweest. Ook op haar geliefden reageert zij niet.

Schadevergoeding van 125.000 euro

Hoewel de toestand van Duna het afgelopen jaar alleen maar is verslechterd, is door het medisch personeel in het verzorgingstehuis in Amstelveen niet te zeggen wanneer zij zal overlijden. Kees M. is door de rechtbank veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 125.000 euro aan Duna, haar man en hun dochtertje.