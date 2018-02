Vliegveld Rotterdam open na rookincident

Ⓒ MediaTV

DEN HAAG - Rotterdam-The Hague Airport is maandag aan het begin van de avond een uur gesloten geweest nadat rook was ontdekt in een kelder bij de verkeerstoren. Uit voorzorg werd het vliegverkeer stilgelegd. De luchthavenbrandweer onderzoekt nog wat precies de oorzaak was van de rookontwikkeling.