OM blundert weer in Marengo-proces: chatberichten Nabil B. naar buiten

De advocaten Peter Schouten en Onno de Jong van Nabil B. zijn woedend en eisen maandag per brief opheldering van de officier van justitie die verantwoordelijk is voor het Team Getuigenbescherming (TGB). Volgens de advocaten heeft dat team geblunderd en is gevaar ontstaan voor meerdere personen die in deze chatgesprekken worden genoemd.

Na een beslissing van de rechtbank om iPhone-chats tussen de kroongetuige, zijn vriendin, zus, broer en medegedetineerden op een laptop aan advocaten van de verdachten in het Marengo-proces te verstrekken, bleek afgelopen week dat de berichten niet zijn geanonimiseerd.

’Heel kwalijk’

„Team getuigenbescherming klapt er gewoon weer namen in in deze strafprocedure. Namen die tot nu toe onbekend waren. De veiligheidsscan is weer niet goed gedaan, net als vier keer de foto’s van Nabil die abusievelijk in het dossier zijn gestopt. Het is blunder op blunder”, aldus B.’s raadsman Peter Schouten.

Advocaat Onno de Jong noemt het ’heel kwalijk’. „Om redenen van veiligheid kán dit gewoon niet. En dat terwijl de namen van justitiepersoneel die in de chats worden genoemd, er wel zijn uitgehaald”, aldus De Jong.

De advocaten willen dat alle laptops die al aan de advocaten van Marengo-verdachten zijn verstrekt, direct worden teruggehaald. Volgens Schouten en De Jong zijn personen die in het verleden niet in beeld waren bij verdachten door het niet adequaat anonimiseren, nu mogelijk in gevaar.

Tienduizenden berichten

Justitie kreeg de chatberichten op de iPhone van B. in handen nadat het toestel door de vorige advocaat van B. aan de deken van de orde van advocaten was verstrekt, die het toestel aan het OM overdroeg. De chatgesprekken vonden plaats in een periode dat B. met het OM onderhandelde over een deal om kroongetuige te worden. Het gaat om tienduizenden berichten.

Vorige week wraakten advocaten van verdachten, onder wie Inez Weski, de rechtbank omdat zij de berichten tijdens de zitting van het Marengo-proces wilden bespreken. De wrakingskamer van de rechtbank wees het verzoek af.

Het OM was maandag niet bereikbaar voor commentaar.