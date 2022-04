Cornelia (90) nam Oekraïens gezin in huis, maar nu dreigt thuiszorg stopgezet te worden

Cornelia Klapwijk (links) heeft sinds kort een moeder met haar twee kinderen, Roma (midden) en Masha (rechts) uit Oekraïne in huis die vanwege de oorlog zijn gevlucht. De vader en echtgenoot moest in Oekraìne achtergebleven. De bijna 91-jarige Cornelia heeft een hulp in de huishouding voor zaken die zij zelf niet meer kan doen. De organisatie waarvoor de huishoudster werkt wil dat zij stopt en dat de vrouw uit Oekraïne de huishoudelijke klusjes voor haar rekening neemt. Cornelia is het daar niet mee eens. Cornelia Klapwijk Oekraïense vluchtelingen Oekraïne huishoudelijke hulp

Ⓒ BAKKER, RONALD