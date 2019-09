Japan wil radioactief water Fukushima dumpen

Het radioactieve water wordt nu opgeslagen in grote tanks. Ⓒ REUTERS

TOKIO - Japan overweegt radioactief water uit de in 2011 door een ramp getroffen kerncentrale in Fukushima te laten weglopen in de Grote Oceaan. Volgens het bedrijf Tepco, de uitbater van de centrale, is de opvang die nu wordt gebruikt om besmet water op te slaan in 2022 vol en moet er een andere oplossing worden gevonden.