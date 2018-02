Boek Vermeend en Van Rijbroek komt opnieuw uit

In de aangepaste versie, die binnenkort uitkomt, staan volgens uitgeverij EinsteinBooks vier extra bronvermeldingen die in de eerste versie ontbraken. Ook reageren de auteurs in de heruitgave op de ophef over het plagiaat. Inhoudelijk kon een woordvoerster van de uitgeverij nog niets zeggen over die reactie. „Het wordt in elk geval geen inlegvel, de tekst met hun reactie wordt in het boek opgenomen.”

Nadat de NOS en Nieuwsuur het plagiaat vorige week hadden ontdekt, bood Vermeend zijn excuses aan. Hij noemde het „buitengewoon ergerlijk dat dat kan” en liet de uitgeverij het boek terughalen.

Correcte bronvermelding ontbrak bij passages uit twee NRC-berichten, bij een artikel van een ICT-jurist en bij een artikel op Wikipedia, aldus de uitgever. „Hoewel het boek geen wetenschappelijke uitgave is, of een naslagwerk voor deskundigen, is dit onzorgvuldig en had dit niet mogen gebeuren.” Volgens een woordvoerder zijn alle boeken teruggehaald. Om hoeveel exemplaren het gaat, zegt hij niet. Ook „over de kosten of opbrengsten worden geen mededelingen gedaan.”

Gekeken wordt of er in eerdere boeken van Vermeend en Van Rijbroek niet eveneens sprake is van plagiaat. „We zijn momenteel bezig met het zorgvuldig scannen van alle andere boeken om daarbij de correctheid qua bronvermeldingen te bezien en waar nodig te herzien.”

Naast de nieuwe, gecorrigeerde Nederlandse uitgave van het boek, verschijnt begin maart een Engelstalige versie.