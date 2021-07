Het mystieke bastion van Bodegraven: ’Wie over brug van Fort Wierickerschans komt, proeft 350 jaar historie’

De historie van Fort Wierickerschans begint bij de bouw in 1673, in opdracht van stadhouder Willem III. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - De grilligheid rond coronamaatregelen maakt een vakantie in eigen land ook dit jaar populair. Er blijkt nog genoeg te ontdekken in de twaalf provincies. Neem de eilanden. Texel en Ameland kennen we, maar ons grondgebied kent nog tientallen (schier)eilanden. Hoe wordt daar de zomer beleefd?