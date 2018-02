Turken vestigen militaire post bij Aleppo

Syriërs zwaaien naar de Turkse militairen. Ⓒ AFP

ISTANBUL - Turkse strijdkrachten hebben maandag een militaire observatiepost gevestigd ten zuidwesten van Aleppo, nabij al-Eis. Het leger van de regering-Erdogan is dieper in Syrië doorgedrongen na een overeenkomst met Rusland en Iran over vermindering van het geweld in de regio. Van de-escalatie is echter niets te merken.