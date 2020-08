Amsterdam waarschuwt: sneller boete bij ontbreken mondkapje

„Vanaf zaterdag 22 augustus wordt strenger gehandhaafd op het niet dragen van een mondkapje in de vijf drukke gebieden die eerder zijn aangewezen”, waarschuwt de veiligheidsregio onder aanvoering van burgemeester Femke Halsema. Handhavers en politieagenten gaan voortaan sneller over tot het uitschrijven van een bon van 95 euro.

Volgens de gemeente is het dragen van een mondkapje op de daarvoor aangewezen plekken, waar moeilijk 1,5 meter afstand kan worden gehouden, noodzakelijk vanwege het stijgende aantal besmettingen in de stad. Het gaat om de Wallen, de Kalverstraat en de Nieuwendijk en de markten op Plein ‘40-’45 en de Albert Cuypstraat. De maatregel werd 5 augustus ingevoerd en geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.

Bijenkorf open

„De mondkapjesverplichting is een experiment tot 31 augustus en komt niet in de plaats van de 1,5 meter regel. Er zijn hosts en informatieborden aanwezig om voorbijgangers op de verplichting te wijzen”, aldus een persbericht. De Bijenkorf gaat zaterdag overigens vanaf 12.00 uur weer open na een verplichte sluiting vanwege coronabesmettingen onder medewerkers van het warenhuis.

De gemeenteraad kwam eerder deze week in een spoedberaad bijeen om de lokale coronacrisis te bedwingen. Zo is bijvoorbeeld de werkloosheid in en rond Amsterdam al fors toegenomen. Vergeleken met vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen met 53 procent gestegen.

