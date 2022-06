Rutte tegen veteranen: vrede is niet langer vanzelfsprekend

Premium Binnenland

Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen ’komt veel te laat’

„Het is veel te laat, bijna tien jaar te laat. Ik heb geen enkel vertrouwen in de commissie.” De Groningse Ina Wildeman (66) is zeer uitgesproken over de parlementaire enquêtecommissie naar aardgaswinning Groningen die maandag van start zal gaan met de openbare verhoren.