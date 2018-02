VIDEO - BMW’s volgende succesnummer?

Lissabon - De BMW X1 moest het jarenlang zonder een sportievere coupévariant stellen. Tot nu, want nu lanceert BMW de X2. Toch wordt het geen kleinere versie van de X4 of X6, met hun schuin aflopende daklijn. Nee, BMW kiest voor een volledig nieuw design, met veel eigenwijze details. Autovisie-redacteur Wouter Spanjaart rijdt BMW’s nieuwste SUV in een behoorlijk wisselvallig Portugal. Voegt de auto écht wat toe aan BMW’s X-modellengamma?