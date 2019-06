’Verrassing, je bent opa geworden!’

Vaderdag roept bij veel mensen dierbare herinneringen op aan hun pa. Zoals bij Angelique van de Ven-Herbergs (33) uit Maarheeze, die dolblij is dat ze op deze dag haar vader nog heeft. Dertien jaar geleden kreeg hij een hartinfarct. Artsen voorspelden slechts twee scenario’s: de dood of levenslang gehandicapt. Het werd de derde, nooit verwachte uitkomst: overleving zonder schade. En daarom is Van de Ven ieder jaar weer dankbaar. „Hij heeft echt geluk gehad!”

Afgelopen Vaderdag was de meest bijzondere voor haar vader Wim. „Vrijdag 15 juni was ik 32 weken zwanger, nog volop aan het werken, uitkijkend naar mijn verlof en al helemaal naar de kleine in mijn buik”, vertelt Van de Ven. „Rond middernacht was ik in het ziekenhuis om even wat scenario’s voor de latere bevalling te bespreken. Nog volop in gesprek braken rond 3.00 uur spontaan mijn vliezen! Onze zoon Aaron werd om kwart over zeven geboren.”

’Klein’ cadeautje

Een dag voor Vaderdag dus. En Van de Ven zou eigenlijk op die Vaderdag met haar familie, inclusief vader, gaan lunchen. „Toen vroeg ik mijn zus en zwager of ze onze ouders naar het ziekenhuis konden meenemen. Ik zou voor controle een paar dagen in het ziekenhuis verblijven, waardoor ik niet mee kon lunchen, zo luidde de smoes. Of ze dan in het ziekenhuis wilden lunchen. Vervolgens stapten mijn ouders de kamer binnen en zagen ze mij met de kleine. ’Verrassing! Jij bent opa geworden, fijne vaderdag’, riepen we toen. Mijn vader was stomverbaasd en toen vloeiden er heel wat traantjes!”

"In 2006 kreeg hij een hartinfarct op zijn werk als systeembeheerder. Hij heeft echt geluk gehad!"

Helemaal omdat het maar een haartje scheelde of de vader van Van de Ven had dit nooit meegemaakt. „In 2006 kreeg hij een hartinfarct op zijn werk als systeembeheerder. Wonder boven wonder deed hij dat werk in het huidige UMC-ziekenhuis, waardoor hij gelijk opgenomen kon worden. Hij heeft echt geluk gehad!”

Levenslang gehandicapt

De artsen verwachtten dat haar vader het mogelijk niet zou redden en anders levenslang gehandicapt zou blijven. „Maar na een operatie waarbij een defibrillator geplaatst werd en hij maanden moest revalideren, ging hij gewoon weer aan het werk en dat doet hij nog steeds. Hij mag dit jaar met pensioen. We zijn heel dankbaar en het is heel bijzonder dat hij er nog gewoon is met Vaderdag.”

Voor Van de Ven is een Christoffel-sleutelhanger met als tekst ’Kom Veilig Thuis’, die ze even daarvoor van haar vader had gekregen, haar dan ook heel dierbaar. „Die had ik eigenlijk van hem gekregen toen ik een dipje had. Maar toen hij in het ziekenhuis lag, heb ik het om zijn vinger gedaan en mocht het niet af. Niet dat ik per se geloofde dat het zou werken, maar het voelde gewoon goed. Hij heeft die hanger nog steeds en daarvoor ben ik zo dankbaar. Mijn vader is zo’n lieve gezellige man, waarbij je vroeger als kind op schoot kroop om samen naar Duck Tales te kijken op tv. Die kon ik echt niet missen!”

Jolanda Walet en haar 92-jarige vader Arend Ⓒ Eigen foto

Ook voor Jolanda Walet uit Soest en haar 92-jarige vader Arend is Vaderdag altijd heel bijzonder. „Mijn vader zal de Vaderdag van vorig jaar niet gauw vergeten”, vertelt Walet. „Hij was toen in Benidorm, waar hij tot dit jaar ongeveer negen maanden per jaar woonde. De avond voor Vaderdag kreeg ik opeens het idee om hem te gaan verrassen. Eerst keek ik of er nog vluchten waren. Mijn man en ik gingen daarna direct slapen en de dag erna vroeg op pad.

Paspoort vergeten

We wonen in Soest en bij Diemen kwam ik erachter dat ik mijn paspoort was vergeten. Daar ging mijn verrassing! We keerden direct om naar huis. Op Schiphol stond er een enorm lange rij bij de controle, waardoor ik mijn vlucht van zes uur nooit zou halen. Ik vertelde één van de medewerkers mijn verhaal en ze leefde zo mee dat ik direct mocht doorlopen, naar de gate rennen en onmiddellijk boarden. Yes, wat was ik blij!” Haar man bleef thuis.

"Ik vertelde één van de medewerkers mijn verhaal en ze leefde zo mee dat ik direct mocht doorlopen"

Niet thuis

Eenmaal aangekomen in Benidorm bleek haar vader echter niet thuis te zijn. „Op mijn iPhone kan ik zien waar hij is en hij bleek zijn dagelijkse ochtendwandeling aan het maken. Ik liep hem tegemoet en verstopte me achter een auto. En toen kwam hij daar aangelopen en was zo verrast! Als ik er nu over vertel, kan ik er weer emotioneel om worden. We hebben toen een superfijne dag samen beleefd, gezellig gekletst en geluncht. ’s Avonds vloog ik weer terug. Ik heb van dit bliksembezoek een filmpje van een dikke minuut gemaakt. Elke keer als ik het kijk ontroert het me weer. Ik hoop nog vele Vaderdagen met mijn vader te mogen beleven.”

Niet vanzelfsprekend

Want ook dat is niet vanzelfsprekend, realiseert ze zich. „Afgelopen jaar kreeg hij hartproblemen en moest hij binnen een maand aan een longembolie en dichtgeslibde aderen worden geholpen. Mijn moeder is negen jaar geleden ook al overleden aan een hartaanval, dus het was vorig jaar enorm schrikken. Gelukkig is hij er bovenop gekomen.”

Vaderskindje

Genoeg reden voor haar om nog dankbaar terug te blikken op de afgelopen jaren met haar vader. „Ik was en ben echt zijn oogappeltje. Als nakomertje in een gezin van vier was ik altijd stiekem het vaderskindje. Toen ik in de puberteit zat, waren de andere kinderen al het huis uit en keek ik altijd samen met hem naar sport en quizzen. Hij verwende me echt, als ik iets wilde hebben, kreeg ik het meestal wel. Al leerde hij me ook dat ik moest sparen. We zijn de afgelopen jaren ook zo vaak samen met z’n tweetjes op vakantie geweest, naar oude vakantieplekken als het Gardameer en Kroatië. Daar heeft hij een jaartje of acht geleden een prachtige tas met portemonnee voor me gekocht, die ik nog steeds gebruik.”

"Hij verwende me echt, als ik iets wilde hebben, kreeg ik het meestal wel."

Bos bloemen en lunch

De vader van Walet woont inmiddels weer in Nederland, in Bussum. „Dit jaar wordt het dus geen verrassingsbezoek”, grijnst Walet. „Maar ik ga hem morgenochtend wel een grote bos bloemen geven hoor en we gaan vast wel weer ergens lunchen. Dat heeft hij dik verdiend!” Van de Ven viert voor het eerst de verjaardag van haar kleine op Vaderdag. „Dus dat wordt een heel groot feest. Mijn vader komt dan ook naar huis. Ik zit nog na te denken wat ik hem daar kan geven!”