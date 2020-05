’Mooi om dan te kunnen helpen’

Bij het werk op de ambulance komt veel zelfstandigheid kijken. „In het ziekenhuis staat er altijd een dokter naast je, op straat of bij mensen thuis niet. Je bent natuurlijk samen met je collega’s, maar de beslissingen moet je zelf maken. Natuurlijk is het soms zwaar, maar dingen gebeuren nou eenmaal in het leven. Het is juist mooi dat wij er zijn om dan te kunnen helpen. Dat je op die manier een steentje bij kunt dragen. Als iemand het dan toch overleeft of er beter vanaf komt, dan is mijn doel bereikt.”

„Het is gelukkig niet alleen maar hectiek. We doen ook kleinere dingen: als je bij een bejaarde komt die in paniek is, dat je dan toch nog even een boterhammetje kan smeren of een kopje thee kan zetten. Die vijf minuten extra geeft mensen zoveel rust en geruststelling.”

„Enige tijd geleden had ik een patiënt die van het ziekenhuis naar het hospice vervoerd moest worden, een allerlaatste ritje. Ze had altijd in de haven gewerkt en had haar boot daar nog liggen. Samen met de familie zijn we toen nog even langsgereden. Dat soort dingen zijn heel mooi en emotioneel. Ik ben blij dat we dat dan nog kunnen doen.”

„De berichten achteraf doen mij altijd veel goed. In acute situaties zijn omstanders en familie vaak in chaos terecht gekomen. Het loopt helaas ook niet altijd goed af, maar als je dan achteraf te horen krijgt dat mensen heel blij waren met je hulp en waarderen wat je doet; daar doe ik het voor.”