Kamer achter ingrijpen Sint-Eustatius

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima afgelopen november op Sint Eustatius. Het koningspaar bracht een zoek aan Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. De orkaan Irma trok begin september over de eilanden. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De Tweede Kamer steunt de beslissing om in te grijpen in het bestuur op Sint-Eustatius. Tijdens het debat over de kwestie werd duidelijk dat de Kamerleden geen andere mogelijkheden meer zien om de situatie te verbeteren.