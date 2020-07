Woning homo’s Amsterdam bekogeld met eieren

Het is in drie dagen tijd al twee keer raak, vertellen Tommy en Lennaert in hun stijlvol ingerichte appartement in winkelcentrum Oostpoort.

Afgelopen weekend besluiten de heren vanwege Amsterdam Pride de regenboogvlag te hijsen. „Op zaterdagochtend werden we wakker. En zeiden: hoezo liggen er eierschillen op het balkon? Verder niet over nagedacht”, vertelt Lennaert. „Pas maandagochtend zag ik het weer liggen, terwijl ik de schillen had opgeruimd. Toen legden we de link met de vlag.”

Tweede vlag

Uit protest hebben de heren daarom een tweede vlag aan het balkon geknoopt en stuurden een filmpje hiervan naar de populaire site Dumpert. Bang zijn de heren absoluut niet. Ze vinden het vooral ’heel erg sneu’. „We hopen dat het niet nodig is”, zegt Tommy. „Maar mochten er straks weer eierschillen liggen, dan hangen we weer een vlag op.”

Wie de eieren heeft gegooid, is volstrekt onduidelijk. Angst heeft de eiergooier allerminst. Het appartement ligt vlak in de buurt van het stadsdeelkantoor en het politiebureau. De bewoners hebben maandagmiddag aangifte gedaan.

Het stadsdeel werd de afgelopen maanden meerdere keren opgeschrikt door homohaat. Een homostel werd dit voorjaar bij de Lidl aan de Insulindeweg ernstig bedreigd. Allochtone jongeren namen een van de slachtoffers later wederom te grazen.

Zoveelste incident

„Zoveelste incident. Verschrikkelijk dit”, schrijft stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter maandag op Twitter over de bekogeling. Hij roept alle inwoners van Oost op om woensdag de regenboogvlag uit te hangen.

„Dat is heel vrolijk, maar gaat natuurlijk niet helpen”, zegt Annabel Nanninga van Forum voor Democratie. „Het is heel dapper dat deze mannen de publiciteit hebben opgezocht. Alle lof daarvoor. Maar ik verwacht wel dat er gewoon cameratoezicht en handhaving op wordt gezet”, vertelt ze.

„Praten en postercampagnes tegen discriminatie zijn prachtig. Maar op het moment dat er iets gebeurt, dan moet je er staan. Ik verwacht een busje met een camera. Eens kijken wie daar met dozen eieren rondloopt. Je kan een mooie postercampagne tegen discriminatie optuigen. Maar dan moet je als stadsbestuur wel boter bij de vis doen.”

De gemeenteraad nam eerder nog een Forum-motie aan waarin gepleit werd voor de inzet van lokhomo’s. Maar daar heeft het Openbaar Ministerie geen trek in. Inzet is volgens het OM juridisch ingewikkeld.