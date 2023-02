Veiling radiofrequenties moet minstens 73 miljoen opleveren

Vooral voor Talpa van John de Mol staat er veel op het spel bij de veiling. Dat heeft met Radio 10, Radio 538, Radio Veronica en Sky Radio nu nog vier zenders op de FM-band, maar in de nieuwe veiling zijn er maximaal drie plekken per bedrijf toegestaan.

Aan die en de andere voorwaarden is ondanks een lobby vanuit de sector weinig veranderd. Zo blijft de looptijd van twaalf jaar voor de nieuwe plekken op de ether staan, terwijl de bestaande zenders dit graag korter hadden gezien. Nieuwe partijen zijn juist blij met de langere looptijd voor een nieuwe frequentie.

Dat de plekken op de ether opnieuw worden geveild, is te danken aan zo’n potentiële nieuwe partij. Het was namelijk Kink FM, dat al jaren aast op een frequentie, dat via een rechtszaak een nieuwe veiling afdwong.

In totaal gaan straks negen frequenties onder de hamer. Twee daarvan krijgen een specifieke bestemming: de een als nieuwszender, de ander moet vooral Nederlandstalige muziek draaien. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf maart melden, de veiling wordt in juli gehouden en in augustus worden de winnaars bekendgemaakt.