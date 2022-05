Gelddouche van 50.000 euro uit Duits appartement door ’bijzondere situatie’

Binnenland

Politie dringend op zoek naar Martijn van de Laar (41) na vondst dode vrouw in Arnhem

Bij de politie zijn enkele tips binnengekomen over de man die mogelijk betrokken is bij de dood van een vrouw die donderdagavond werd aangetroffen in de Cuijkstraat in Arnhem. De politie heeft zaterdag de naam vrijgegeven van de man naar wie ze dringend op zoek is. Het gaat om de 41-jarige Martijn v...