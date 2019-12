Snorfiets verbannen: afname van ongelukken in Amsterdam

Vanaf 8 april rijden snorfietsen op de meeste wegen binnen Amsterdam verplicht op de rijbaan tussen het autoverkeer en verplicht met een helm op. De hoofdstad nam deze maatregel om de verkeersveiligheid en doorstroming op de fietspaden te verbeteren.

Uit een evaluatie die de gemeente heeft laten uitvoeren blijkt dat er een forse daling is van het aantal ongelukken (in 2017 nog 112, in 2019 tot oktober 29). Ook het aantal ongelukken met fietsers als slachtoffers is fors gedaald.

Ook minder ruzie

Volgens waarnemend verkeerswethouder Laurens Ivens is ook het totaal aantal conflicten tussen snorfietsers en andere weggebruikers flink afgenomen.

Uit onderzoek blijkt dat een flink deel van de snorfietsers is gestopt met snorren sinds de maatregel is ingegaan: het aantal geregistreerde snorfietsen gedaald van 37.000 naar 26.000. Van de ex-snorfietsers heeft de helft de snorfiets inmiddels verkocht en nog eens een derde is van plan om dit te doen. Het ombouwen van de snorfiets naar een bromfiets gebeurt nauwelijks. De ex-snorfietsers stappen, volgens het onderzoek, nu vaker op de fiets. Maar ook de auto en het ov worden veel gebruikt als alternatief vervoersmiddel.

Daling

Ivens stelt dat de nieuwe regels over het algemeen goed worden nageleefd, al is er de laatste maanden een lichte daling te zien. In totaal zijn tussen april en oktober 2019 4.270 boetes opgelegd door gemeentelijke handhavers voor het niet rijden op de rijbaan of het dragen van de helm waar dit verplicht is. “Gezien de lichte daling in naleving blijven handhavingsmaatregelen noodzakelijk. We blijven monitoren wat de naleving is en wat de verkeerseffecten zijn. Digitale handhaving biedt kansen om op efficiënte wijze een hoger nalevingspercentage te realiseren vanwege de verhoogde pakkans en bekendheid bij snorfietsers”, aldus Ivens.