Nabestaanden gefusilleerde Nederlanders vinden rust aan hun graven

De vrijwilligers René, Johan en Edie hebben al 17 massagraven in kaart kunnen brengen. . Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amersfoort - Op de Leusderheide wordt nog altijd gezocht naar graven van Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog zijn geëxecuteerd. En daar blijft het niet bij. Ook de nabestaanden worden getraceerd en uitgenodigd. „Ze kunnen eindelijk de plek bezoeken waar een familielid voor het laatst in leven is geweest. Dat werkt therapeutisch. Spookbeelden vervagen”, zegt onderzoeker Edie Brouwer.