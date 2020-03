Facebook verwijdert misleidende advertenties campagne Trump

Op die campagnesite werden bezoekers gevraagd om persoonlijke gegevens achter te laten. Facebook heeft, na forse kritiek van burgerrechtenorganisaties, de advertenties nu verwijderd.

De campagne van Trump geeft, net als in 2016, miljoenen dollars uit aan verkiezingsadvertenties op sociale media. Sinds 2018 betaalde de Republikeinse herverkiezingscampagne omgerekend al ruim 30 miljoen euro aan Facebook voor politieke advertenties.

Facebook werkt met enkele nieuwsorganisaties samen om berichten op het platform op waarheid te checken. Als blijkt dat berichten onwaar zijn, worden ze aan minder mensen getoond en worden ze als misleidend gemerkt.

Trump en Facebookbaas Mark Zuckerberg hadden vorig jaar twee ontmoetingen. Over wat er is besproken, is nauwelijks iets bekend geworden.