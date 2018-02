Carambole zit in een verdomhoekje

Een stamgast van café Sportzicht in Aalsmeer biljart op een (antieke) biljartafel uit 1934. Ⓒ MARCEL ANTONISSE

Aalsmeer - Het recreatieve carambolebiljarten met drie ballen zit in een verdomhoekje. Dat is fnuikend voor de aanwas van nieuw talent. De huidige nationaal kampioen driebanden is voor topsportbegrippen al op leeftijd en de jeugdige concurrentie is ver te zoeken. De oude meester oordeelt hard: „De Nederlandse biljartwereld heeft zitten slapen.”