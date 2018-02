OM eist drie jaar cel in fraudezaak school

Het gaat om de hoofdverdachte in de zaak. Hij wordt ervan verdacht voor een half miljoen euro te hebben gefraudeerd als bestuursvoorzitter van LMC en aan een bekende van hem 600.000 euro aan opdrachten te hebben gegund. Daarbij zou sprake zijn geweest van omkoping.

De vermoedelijke fraude kwam aan het licht in 2012. Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart naar aanleiding van een interne accountantscontrole. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) rondde het onderzoek af in 2015. Het OM vindt dat de verdachte misbruik heeft gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen, door zich te verrijken met gemeenschapsgeld.

„Aan de voorkant prediken dat je het maatschappelijk belang dient. Terwijl je aan de achterkant vooral je portemonnee dient. Een cliché, maar waar”, aldus de officier.

Spookfacturen

De man zou via spookfacturen het LMC bewogen hebben om geldbedragen af te geven. Via een constructie met meerdere vennootschappen zou de verdachte over het geld hebben kunnen beschikken. Bij de fraude zou hij de hulp hebben ingeroepen van personen die hij grotendeels kende uit het onderwijs. Tegen drie van hen zijn werkstraffen geëist tot 240 uur. Tegen één van hen is een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist van drie maanden.

Er is een zogenoemde ontnemingsvordering aangekondigd in een poging het crimineel verdiende geld terug te halen.