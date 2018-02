Heibel bij FVD: Baudet zet twee leden uit partij

De twee kampen zijn inmiddels in een moddergevecht verwikkeld.

Volgens Baudet hebben de twee „de afgelopen maanden op oneigenlijke wijze en door dreigementen en kwaadsprekerij geprobeerd de uitbouw van de partij actief tegen te werken en het partijbestuur over te nemen.” Dit wordt gemeld op de website van de partij.

FVD zegt lering te hebben getrokken „van eerdere perikelen bij andere democratische vernieuwingsbewegingen. Ter bescherming van de integriteit van de partij en de verdere uitbouw van de partijorganisatie was dit besluit helaas onvermijdelijk geworden.”

De Haze Winkelman en Wevers waren vorig jaar betrokken bij de selectie van de kandidaten voor de lijst van FVD voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Robert de Haze Winkelman. Ⓒ ©RG

Zowel Wevers als De Haze Winkelman hebben via Twitter gereageerd op het nieuws. Wevers zegt via een persbericht te hebben vernomen dat ze is geroyeerd: „Blijkbaar is het pleiten voor meer INTERNE democratie te bedreigend voor een „democratische” partij”, schrijft ze.

’Schrikbewind’

De Haze Winkelman is woest. „Wie pleit voor opener verhoudingen en een interne partijdemocratie wordt door het politbureau van FVD geroyeerd, die tracht namelijk de partij te kapen want hun alleenheerschappij moet overeind blijven. Dit muisje gaat een staartje krijgen, veel meer leden willen democratie”, zegt de oud-VVD’er op Twitter.

Hij vervolgt: „Het is een bloody shame dat een partij die zegt de democratie te willen herstellen in eigen partij een schrikbewind voert en dat ieder lid die iets wil bijsturen meteen als vijand van de partij wordt neergezet. Zelfs als dat de meest loyale leden zijn.”