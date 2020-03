Leids bedrijf aan kop in race richting vaccin

Een laboratorium van het bedrijf, dat een vaccin tegen corona aan het maken is. Ⓒ johnson & johnson

LEIDEN - Een Leids biotechbedrijf, ooit opgericht door ’stoute jongens’ die droomden van rijkdom en snelle auto’s, zit nu in de kopgroep in de race voor een coronavaccin. Hun belangrijkste troef is een roze vla van menselijke cellen.