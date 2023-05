Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Is Sylvia de V. een slachtoffer in plaats van verdachte?

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Ⓒ TLG

De strafzaak tegen twee verdachten van schuld aan de dood van Lisette Elzinga is opgeknipt in twee stukken. Op de eerste dag stond hartsvriendin Sylvia de V. terecht, woensdag de 49-jarige mannelijke verdachte in wiens huis het drama zich afspeelde.