Schaatscoach Jac Orie: Iedere bocht linksom, dus tevreden

Jac Orie Ⓒ BOUWMAN, RENE

PYEONGCHANG - Het was het onvoorspelbare karakter van de Olympische Spelen in een notendop. Twee weken geleden, tijdens de World Cup in het Duitse Erfurt, kon Bart Schouten het niet nalaten op diplomatieke toon enige steken onder water te geven aan het adres van Jac Orie. Dat hij Sven Kramer liever op trainingskamp stuurde dan dat hij hem vlak voor Pyeongchang 2018 nog even liet racen, kon wel eens duiden op onzekerheid. Had hij trouwens al gezegd dat Kramers bochtentechniek hem maar matig kon bekoren? De wijze waarop hij de bochten aansnijdt, hoe hij uit diezelfde bochten komt. „Ik zie zaken die beter kunnen.”