Prehistorische voetbalfilm mist kansen

Dug en zijn trouwe maatje, het tamme zwijn Hognob, worden uit hun paradijselijke vallei verdreven.

De Engelsman Nick Park won in zijn carrière al vier Oscars. Die staan niet te verstoffen op zijn schoorsteenmantel thuis, maar sieren de prijzenkast in de kantine van Aardman Animation in Bristol. Een onderkenning van het teamwork dat ten grondslag ligt aan successen als Wallace & Gromit, Chicken run en Shaun the Sheep. Toch leert voetbal ons dat ook de allerbeste ploeg soms een minder seizoen heeft.