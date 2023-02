Alligator doodt 85-jarige vrouw die haar hond uitliet, buurvrouw zag tragedie gebeuren

Getuigen belden alarmnummer 911 toen ze zagen dat de drie meter lange alligator de vrouw vastgreep nadat hij achter haar hondje was aangegaan, verklaarde de commissie. De hond bleef ongedeerd. De alligator is inmiddels gevangen en gedood, aldus de commissie.

Een buurvrouw van het slachtoffer maakte de tragedie van dichtbij mee, maar kon weinig doen. „Mijn raam stond open en opeens hoorde ik een vreemd geschreeuw. Toen ik ging kijken, zag ik dat er iets verschrikkelijks aan de hand was. Het beest was een stukje uit het water gekomen en had zich vastgebeten in haar been”, aldus buurvrouw Carol Thomas in Amerikaanse media.

Carol belde snel 911, maar toen ze terugkeerde op de plek des onheils zag ze het slachtoffer niet meer. „Even later zag ik haar toch weer boven water komen, happend naar adem. Ik heb toen nog geroepen dat ze naar een boot in de buurt moest zwemmen, maar ze zei ’dat kan ik niet, de alligator heeft me’.” Thomas herrinnert het slachtoffer als een zeer vriendelijke dame, met ’heel veel vrienden’ in de wijk.

Lees hieronder verder

Het incident in Fort Pierce was de derde dodelijke alligatoraanval in Florida in de afgelopen twaalf maanden. In juli 2022 werd een 80-jarige vrouw gedood door twee alligators toen ze in een vijver viel. En in mei 2022 vonden de autoriteiten het levenloze lichaam van een 47-jarige man die ondanks waarschuwingen frisbees was gaan vissen uit een meer waarvan bekend is dat het veel alligators herbergt.

Florida is de thuisbasis van naar schatting 1,3 miljoen alligators van alle soorten en maten. De dieren staan bekend als „opportunistische eters”, die bij voorkeur makkelijke prooien aanvallen. Volgens de commissie is de kans dat een inwoner van Florida ernstig gewond raakt door een alligator ongeveer 1 op 3,1 miljoen.