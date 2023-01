Belgen schamen zich kapot na blunder met Nederlandse vlag: ’Zelfs dit lukt niet’

Tijdens de boerenoproer in Nederland is de omgekeerde vlag uitgegroeid tot een protestsymbool. De gênante fout in het kantoor van de Belgische premier zorgt dan ook voor de nodige reacties op sociale media.

„Hangt de Nederlandse vlag nou op z’n kop?”, twittert BBB-leider Caroline van der Plas bijvoorbeeld. Kamerlid Theo Francken van de Vlaamse oppositiepartij N-VA: „Wie doet daar het protocol? Nederland is onze beste en belangrijkste buur. Zelfs hun vlag correct hangen lukt niet.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dan onze zuiderburen worstelen met onze vlag. In mei ontdekte De Telegraaf tijdens een bezoek van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) een omgekeerde vlag bij het stadspaleis van de Vlaamse regering.

Overigens hebben Rutte en De Croo het tijdens hun overleg over hele andere zaken gehad. Nederland en België trekken samen op in een poging om meer grip te krijgen op de hoge asielinstroom. Ze willen dat de Europese Commissie nu eindelijk een keer werk maakt van naleving van de Dublinregels en terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Verder hebben de twee regeringsleiders afgesproken om meer samen te werken in de strijd tegen drugsmaffia.

Afgelopen zomer is Antwerpen overvallen door een golf aanslagen door ongure types uit het drugsmilieu. Veel verdachten komen uit Nederland. Onlangs werd een vijfde verdachte in Nederland opgepakt in het onderzoek naar een poging tot ontvoering van de Belgische justitieminister Vincent Van Quickenborne.

De Croo heeft zijn fout inmiddels rechtgezet met een filmpje op Twitter. „Beste Mark, bedankt voor het goede gesprek gisteren! Maar, wel nog één niet onbelangrijk detail. De Nederlandse vlag hoort wel zo. Tot snel”, zegt de Vlaming, wijzend naar de vlag.