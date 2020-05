LIVE | Persconferentie kabinet: thuiswerken blijft het devies

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) tijdens een eerdere persconferentie. Ⓒ ANP

Den Haag - Zoveel mogelijk thuiswerken blijft voorlopig het devies. Het openbaar vervoer moet vanaf 1 juni weer met de normale dienstregeling werken, maar de druk moet worden beperkt. Dat zegt premier Rutte tijdens een persconferentie over coronamaatregelen. Na nieuw crisisberaad doet het kabinet woensdagavond officieel uit de doeken hoe Nederland van het corona-slot af kan. Veel daarvan is in de afgelopen dagen al uitgelekt. Tijdens een persconferentie op het ministerie van Justitie en Veiligheid geven premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) tekst en uitleg.