Stap voor stap van het coronaslot

Een belangrijke voorwaarde is wel dat een aantal maatregelen hetzelfde blijft. We houden anderhalve meter afstand, vermijden drukte, werken zoveel mogelijk vanuit huis en wassen zo vaak als mogelijk onze handen. Bij verkoudheidsklachten moeten we thuisblijven en als we ook benauwd worden en/of koorts krijgen is het de bedoeling dat alle huisgenoten ook thuis blijven. Als het coronavirus onder controle blijft, is dit hoe de komende maanden eruit gaan zien:

Stap 1 vanaf 11 mei: Kappers aan het werk

Contactberoepen zoals kappers en masseurs mogen weer aan het werk, bibliotheken openen de deuren, buiten sporten is weer toegestaan – mits er anderhalve meter afstand wordt gehouden – en zoals eerder al bekend gaat het basisonderwijs en de kinderopvang weer gedeeltelijk open.

Stap 2 vanaf 1 juni: Terrassen open

1 juni blijft een belangrijke stip aan de horizon, want in fase twee gaan de meeste versoepelingen in. Terrassen mogen open, mits er anderhalve meter afstand wordt gehouden, en bioscopen en restaurants en cafés kunnen weer aan de gang. De regel is wel dat er daar maar dertig mensen naar binnen mogen en er gereserveerd moet worden. Dat geldt ook voor culturele instellingen. Ook voor musea moet gereserveerd worden, maar zij mogen wel open op 1 juni. Het voortgezet onderwijs mag weer aan de gang, zo vlak voor de zomervakantie. In het openbaar vervoer wordt het dragen van een mondkapje verplicht omdat er toegenomen drukte wordt verwacht.

Stap 3 vanaf 1 juli: Limiet samenkomsten naar 100 personen

Op campings en vakantieparken mogen de voorzieningen zoals toiletgebouwen weer open. Nu mag er alleen gekampeerd worden als de kampeerders zelfvoorzienend zijn. De limiet van dertig mensen in bioscopen, culturele instellingen en de horeca wordt verhoogd naar honderd en ook georganiseerde samenkomsten zijn weer toegestaan tot honderd personen.

Stap 4 vanaf 1 september: Alle sporten mogen weer

Er mag weer volledig gesport worden. Binnen, buiten, contactsport of niet: we mogen weer. Dat geldt ook voor betaald voetbal. Daarnaast mogen sauna’s, sekswerkers, coffeeshops, casino’s en sportkantines de deuren weer openen.

Stap 5, nog onbekend wanneer: Evenementen

Als laatste zouden evenementen weer moeten worden toegelaten. Het is nog niet bekend wanneer dit is. Alles is afhankelijk van hoezeer het virus onder controle blijft. Tussendoor kunnen ook altijd maatregelen weer worden aangepast.