Stappenplan kabinet: Zo zien de komende maanden eruit

Na nieuw crisisberaad doet het kabinet woensdagavond officieel uit de doeken hoe Nederland van het corona-slot af kan. Veel daarvan is in de afgelopen dagen al uitgelekt. Tijdens een persconferentie op het ministerie van Justitie en Veiligheid geven premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) tekst en uitleg.

Iedereen met klachten testen

Minister De Jonge maakte bekend dat per 1 juni iedereen die klachten heeft kan worden getest op besmetting met het coronavirus. Al voor die datum kan er meer worden getest. Leraren en mensen die een contactberoep uitoefenen mogen zich al eerder laten testen als ze klachten hebben, omdat ze spoedig hun werk weer mogen hervatten. Bovendien wordt de bezoekersregeling voor verpleeghuizen versoepeld. Op 25 locaties is bezoek vanaf maandag weer mogelijk. Twee weken later zijn andere locaties aan de beurt.

Het coronavirus zal ons leven blijven beheersen totdat er een vaccin is, zei De Jonge. Daarom is het belangrijk dat het aantal intensive care-plekken flexibel wordt verhoogd tot 1700 plekken. Hij maakt daar afspraken over met ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen.

Routekaart naar vaccin

Eerder onthulde De Telegraaf al dat er een stappenplan is bedacht om de coronateugels te laten vieren. Het vormt een soort routekaart die het kabinet in afwachting van een vaccin wil bewandelen.

Volgende week starten de basisscholen weer en mogen ook contactberoepen zoals kappers en voetspecialisten de deuren openen. Diezelfde week worden de beperkingen voor het bijeenkomen in groepen verruimd naar tien personen. Ook bepaalde buitensporten zoals golf en tennis mogen weer.

Restaurants, bioscopen en theaters

Voor 1 juni ligt er een ander versoepelingspakket klaar. Of er voor dat pakket definitief sein groen wordt gegeven, wordt een week van tevoren door het kabinet bepaald. Dat gebeurt na ruggespraak met het Outbreak Management Team (OMT). In dit pakket zitten versoepelingen voor restaurants, bioscopen en theaters en het verder opengooien van het openbaar vervoer.

Vakantievierders krijgen meer ruimte per 1 juli. Campings en vakantieparken mogen dan weer open. De sportscholen kunnen per 1 september weer van start, net als sauna’s en seksclubs.

Het kabinet gaat na iedere versoepeling kijken of het coronavirus niet weer opflakkert, aldus Rutte na kabinetsberaad over de coronacrisis. Het kabinet gaat ’zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord’ te werk. „Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.”

Stappenplan puntsgewijs:

Stap 1 vanaf 11 mei:

Contactberoepen zoals kappers en masseurs mogen weer open

Buiten sporten is weer toegestaan – mits er anderhalve meter afstand wordt gehouden.

Basisscholen en buitenschoolse opvang weer open

Stap 2 vanaf 1 juni:

Terrassen mogen open, mits er anderhalve meter afstand wordt gehouden

Bioscopen, culturele instellingen en horeca open met reservering en maximaal dertig mensen binnen.

Musea open, ook met reservering.

Voortgezet onderwijs weer aan de gang

In OV mondkapje verplicht wegens verwachte toegenomen drukte

Stap 3 vanaf 1 juli

Toiletgebouwen en voorzieningen weer open op campings en vakantieparken.

Limiet in horeca ed. gaat van dertig naar honderd personen.

Georganiseerde samenkomsten tot honderd personen weer toegastaan

Stap 4 vanaf 1 september

Alle sport mag weer, zowel binnen als buiten en ook contactsporten.

Betaald voetbal mag ook weer.

Sauna’s, sekswerkers, coffeeshops, casino’s en sportkantines mogen weer open.

Stap 5, nog onbekend wanneer

Evenementen worden weer toegestaan.

Samenvattend:

Anderhalve meter afstand

Drukte vermijden

Zoveel mogelijk vanuit huis werken

Vaak handen wassen

Bij verkoudheidsklachten thuis blijven

Bij benauwdheid en/of koorts blijven ook huisgenoten thuis.