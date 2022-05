Heibel bij D66 in Europa: ’Klachten over pestgedrag en machtsmisbruik Europarlementariër’

Drie voormalige medewerkers van Rafaela zijn, zo schrijft NRC, naar de integriteitscommissie van D66 gestapt met klachten over machtsmisbruik en pestgedrag. De commissie zou de klachten gegrond hebben verklaard.

Rafaela laat vrijdagavond weten dat ze op dit moment niet wil reageren. Haar woordvoerder geeft geen inhoudelijk commentaar op het rapport, maar noemt het onderzoek „voor verbetering vatbaar”.

Door de onrust zou de samenwerking in de tweekoppige D66-delegatie in het Europees Parlement compleet zijn verziekt. Ingewijden bevestigen aan De Telegraaf dat Rafaela en In ’t Veld al langer nauwelijks met elkaar door een deur kunnen. Er lijkt sprake van twee aparte D66-delegaties in de vergaderpaleizen in Brussel en Straatsburg.

Volgens NRC heeft Rafaela formeel een einde gemaakt aan de samenwerking. Dat betekent dat de twee geen personeel meer delen. Delegatieleider In ’t Veld kwam in de vorige periode ook al onder vuur te liggen vanwege verstoorde verhoudingen in de fractie.

De woordvoerder van Rafaela ontkent dat ze plannen heeft voor een vertrek uit de partij: „We gaan gewoon vrolijk door. Samira is en blijft D66.” Het landelijk partijbestuur reageert vrijdagavond niet op vragen van De Telegraaf. Het is niet duidelijk of de onrust bij D66 in Europa aan de orde komt tijdens een bijpraatsessie komende zondag. De partij spreekt dan achter gesloten deuren met leden over de recente MeToo-affaire rond voormalig partijbons Frans van Drimmelen.