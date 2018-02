Scholier ontdekt fout in boek quantummechanica

Dat meldt de NOS. De jongen, genaamd Halfdan, kwam er achter dat de schrijvers het over het Rutherford-Bohr-model hadden, terwijl ze het Heisenberg-Schrödinger-atoommodel bedoelden.

Samen met zijn leraar stuurde hij de verbetering naar de onderwijsraad in IJsland. Zijn correctie is bevestigd door de natuurkundige schrijvers en de uitgever is inmiddels op de hoogte gesteld van de aanpassing in het lesboek.