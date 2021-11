Babyolifant sterft nadat slurf was geamputeerd door stropersval

Premium Binnenland

Ontsnapte roze kaketoes blikvangers in Betuwe

Van een tropische halsbandparkiet in het Vondelpark kijkt niemand nog op. Maar zes ontsnapte roze kaketoes springen in de Betuwe toch wel in het oog. Drie koppeltjes van deze Australische papegaaiachtige zijn ontsnapt uit Uilen- en dierenpark De Paay in Beesd.