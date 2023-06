Zomerse temperaturen houden aan: 30 graden verwacht in groot deel van het land

Zondag verandert er weinig aan het weer en is het wederom tropisch heet met temperaturen die uitkomen tussen de 28 en 31 graden. „Met 28 of 29 graden en zelfs de Wadden kunnen een zomerse dag noteren met maar liefst 26 of 27 graden. Het blijft droog en ronduit zonnig met slechts enkele sluierwolken die over het land trekken”, meldt het weerstation.

Ook maandag kan het volgens het weerstation nog 30 graden worden in het zuidoosten van het land. Daarna koelt het in de loop van de week geleidelijk af, maar het blijft warm met 23 tot 28 graden. Daarmee blijft het een stuk warmer dan de 19 tot 22 graden die gebruikelijk is halverwege juni.

Dinsdag wordt het dan een ’fractie minder warm’ dan de voorgaande dagen. De temperatuur blijft steken op 24 of 25 graden in het uiterste noorden tot lokaal nog wel 29 graden in het zuidoosten. „Het is wederom de zon die het weerbeeld domineert en daarmee is het schitterend weer voor bijvoorbeeld een wandeling door de natuur.”

Vanaf woensdag doet de temperatuur een stapje terug, maar blijft het vooral landinwaarts alsnog warm voor de tijd van het jaar met temperaturen naar 22 tot 27 graden. Er kunnen hooguit enkele stapelwolken ontstaan, maar het blijft naar verwachting droog. Het neerslagtekort in ons land zal daardoor de komende tijd verder oplopen, luidt de voorspelling.

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) riep vanwege het warme weer dit weekend op „tot voorzichtigheid in en om het water.” Volgens hen leert de ervaring dat „mensen op dit soort dagen de risico’s van het zwemmen in open water onderschatten.”

Pechhulp

Mensen die zondag langs de weg stil komen te staan hoeven niet lang in de brandende zon te wachten. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld van 10.00 tot 22.00 uur. Weggebruikers met pech worden vanwege het protocol direct geholpen. Ze worden zo snel mogelijk naar een plek met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation.