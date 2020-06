Chaos rond uitslagen coronatest

Medewerkers van de GGD nemen een coronatest af op een locatie in Houten. Ⓒ ROBIN UTRECHT

AMSTERDAM - De chaos rond de coronalijn is nog altijd niet ten einde. Doodnerveuze burgers die bellen naar de GGD voor de uitslag van hun test, krijgen nul op rekest, terwijl bekend is of ze wel of niet zijn besmet.